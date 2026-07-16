Intesa Sanpaolo/3. Finanziato laboratorio orto-coltura

Inaugurato il nuovo laboratorio di orto-coltura realizzato grazie al progetto “Lavor-Io Lab” di Crescere Insieme Odv, grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con Cesvi. L’obiettivo principale è trasformare la determinazione e l'impegno di tanti ragazzi e adulti in percorsi concreti di inclusione lavorativa, accompagnandoli verso una reale autonomia.

Il progetto, selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, è stato sostenuto attraverso una raccolta fondi su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone in difficoltà. In quattro mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alla generosità di cittadini, di imprese e della Banca stessa che ha partecipato attivamente, contribuendo con 2 euro per ogni acquisto effettuato dai clienti di molti prodotti in modalità online.

Il progetto Lavor-Io Lab promuove l'inclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva attraverso un approccio innovativo che unisce formazione pratica e crescita personale. L'obiettivo è ridurre le barriere psicologiche e sociali che limitano l'accesso al mondo del lavoro.

Il progetto sviluppa tre tipologie di attività complementari che creano un ambiente inclusivo e stimolante: orticoltura (con serra e apicoltura), biblioteca/ludoteca e attività creative. Ogni percorso è pensato per favorire l'autostima, il rispetto per l'ambiente e il benessere psicofisico dei partecipanti. Nell'orto e con l'apicoltura, le persone con disabilità hanno la possibilità di potenziare le competenze manuali e relazionali, sviluppando autonomia e benessere attraverso il contatto con la natura. La biblioteca offre spazi accoglienti per leggere, sviluppare approcci relazionali con giochi da tavolo e raccontare storie, stimolando socializzazione e condivisione inclusiva. Nelle attività creative, vengono utilizzati materiali riciclati come legno e breccia per sviluppare manualità e fantasia, promuovendo al contempo l'economia circolare e una cultura del riutilizzo.

Nel dettaglio, i fondi raccolti hanno permesso di: 1) adattare gli spazi ricevuti in comodato d’uso gratuito per i laboratori di orticoltura e artigianale con l’impianto idrico, elettrico e di riscaldamento e raffreddamento; 2) sostenere il lavoro degli educatori e degli psicologi che si occupano di seguire anche gli inserimenti lavorativi.

Il progetto coinvolge 20 persone con disabilità cognitiva di età compresa tra i 17 e 45 anni, sia uomini che donne provenienti principalmente dalla città di Rimini e provincia, divise in gruppi di 5 persone ciascuno. I benefici, tuttavia, si estendono a tutta la comunità: alle famiglie, che vedono crescere l'autonomia dei propri cari; alla rete scolastica locale, coinvolta tramite visite didattiche all'Hotel del Miele; ai servizi sociali territoriali, che dispongono ora di un nuovo strumento di accompagnamento e, infine, alle aziende private che accogliendo i ragazzi in tirocinio, possono scoprire il valore aggiunto di una forza lavoro motivata e altamente formata. Un vero e proprio circolo virtuoso di welfare generativo per il territorio riminese!

“Il tessuto economico e sociale locale, forte e coeso, rappresenta uno dei più preziosi punti di forza del territorio e da parte nostra siamo impegnati nel sostenere le attività e iniziative di impatto sociale per le comunità locali", sottolinea Giulia Del Prete, direttore commerciale Retail Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo. "Il sostegno a progetti come Lavor-Io Lab rappresenta la prova tangibile di come la finanza d'impatto possa farsi motore di solidarietà e inclusione sociale. Dall’avvio del nostro programma Formula nel 2021 in Emilia-Romagna abbiamo sostenuto 12 iniziative, grazie a 1,2 milioni di euro raccolti, a favore di una crescita inclusiva che supporti la qualità della vita delle persone e delle comunità”.

L’iniziativa rientra nell’ambito del contributo alla riduzione dei divari sociali realizzato dal Gruppo guidato da Carlo Messina a favore della crescita del Paese, un obiettivo strategico inserito nel Piano di impresa dal 2018 e sviluppato dalla struttura Intesa Sanpaolo per il Sociale.