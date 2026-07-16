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Rincaro fertilizzanti: UE in soccorso delle imprese agricole greche
Approvato regime di aiuti da 41 mln euro nella forma di sovvenzioni dirette
La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti greco da 41 milioni di euro per sostenere le imprese agricole che devono far fronte all'aumento dei prezzi dei fertilizzanti a causa della crisi in Medio Oriente. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi in Medio Oriente (Metsaf), adottato dalla Commissione il 29 aprile 2026.L'aiuto...
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EFA News - European Food Agency
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