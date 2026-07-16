Ispettorato frodi e agronomi alleati per il Made in Italy

Nel 2025 sono state effettuate 54.913 verifiche e 497 sequestri del valore di 47,8 mln euro.

Due istituzioni cardine per la tutela del patrimonio agroalimentare nazionale si uniscono oggi a Roma, presso la Sala Cavour del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), per un momento di straordinario rilievo istituzionale. L'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) presenta il Report Attività Icqrf 2025 con la preziosa partecipazione del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (Conaf), celebrando al contempo una storica doppia ricorrenza: i 40 anni dalla fondazione dell'Ispettorato (1986-2026) e i 50 anni dal riordino della professione e dell’istituzione del Consiglio dell'Ordine.

L’incontro odierno sancisce una solida e duratura sinergia strategica volta a coniugare l’efficacia e il rigore scientifico del sistema dei controlli pubblici con la competenza specialistica dei professionisti che operano quotidianamente sul campo, garantendo un cibo sano, sicuro, sostenibile e pienamente conforme alle normative vigenti.

I risultati conseguiti nel corso del 2025 confermano la centralità e l'efficacia dell'azione di vigilanza svolta dall'Icqrf lungo l’intera catena produttiva.

Controlli totali: 54.913 verifiche effettuate lungo tutta la filiera agroalimentare.

Presidio laboratoristico d'eccellenza: 10.837 controlli analitici e 367.039 determinazioni analitiche eseguite su un totale di 55.314 prodotti, a testimonianza di un costante innalzamento dei parametri scientifici applicati alla tracciabilità e all'autenticità dei prodotti.

Azioni repressive e sanzioni: L’attività di contrasto agli illeciti ha registrato 5.559 contestazioni amministrative, 3.411 diffide emesse e 132 notizie di reato inoltrate all'Autorità Giudiziaria.

Sequestri: Eseguiti 497 sequestri per un valore economico complessivo che ha superato i 47,8 milioni di euro.

Tutela della Qualità Certificata: Massimo rigore nei comparti d'eccellenza, con 6.448 controlli specifici sul cibo a Indicazione Geografica (Dop/Igp) e oltre 11.000 controlli nel settore vitivinicolo regolamentato.

Lotta alle Pratiche Commerciali Sleali: Straordinario impulso nell'applicazione del D.Lgs. 198/2021 a tutela della trasparenza dei contratti e della dignità economica dei produttori (specialmente i più piccoli), con un incremento esponenziale dei controlli passati dai 488 del 2023 ai 3.536 del 2025.

"I risultati presentati oggi confermano l’efficacia di un sistema di controlli sempre più qualificato, capace di individuare concretamente le criticità e, nei casi più gravi, le frodi, a tutela della qualità e dell’autenticità delle nostre produzioni agroalimentari", ha affermato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. "A questo si aggiungono sanzioni importanti e, soprattutto, un forte effetto deterrente. Un lavoro reso possibile grazie all’impegno delle donne e degli uomini dell’Ispettorato e al rafforzamento della struttura. Quando i controlli ci sono, chi vuole mettere in discussione il nostro sistema di qualità, attraverso la concorrenza sleale o vere e proprie frodi ai danni dei cittadini sa di correre rischi maggiori e, quindi, è portato a farlo molto meno rispetto al passato"