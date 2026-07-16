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Human Company, tra i vacanzieri cresce l'open air
Sei italiani su 10 sono in partenza: l'alloggio è la voce di spesa principale, seguita dai costi di viaggio e dalla ristorazione
Nonostante i rincari e l’incertezza economica continuino a pesare sui portafogli delle famiglie e il contesto geopolitico alimenti preoccupazioni, la voglia di vacanza degli italiani non si arresta. Per l’estate 2026 il 57% degli italiani ha in programma almeno un soggiorno con pernottamento, una quota che sale addirittura al 90% tra chi lo scorso anno ha scelto una vacanza open air, segno di una fed...
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EFA News - European Food Agency
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