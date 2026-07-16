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Arriva il Marchio del biologico italiano
In Gazzetta Ufficiale il decreto che rende operativo il nuovo logo
Il Marchio del biologico italiano presto potrà essere presente sui prodotti bio nazionali, accanto alla tradizionale eurofoglia. È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce le condizioni e le modalità di attribuzione e utilizzo del nuovo logo, un passaggio atteso e importante per l’intero comparto.Lo rende noto FederBio, la federazione nazionale nata nel 1992 per iniz...
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EFA News - European Food Agency
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