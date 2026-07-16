Arriva il Marchio del biologico italiano

Il Marchio del biologico italiano presto potrà essere presente sui prodotti bio nazionali, accanto alla tradizionale eurofoglia. È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce le condizioni e le modalità di attribuzione e utilizzo del nuovo logo, un passaggio atteso e importante per l’intero comparto.Lo rende noto FederBio, la federazione nazionale nata nel 1992 per iniz...