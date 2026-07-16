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Certificazioni. Csqa fa man bassa
Ingloba anche Check Fruit: ora controlla una denominazione su tre
Il ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (Masaf) ha autorizzato Csqa a svolgere i controlli sulle Indicazioni Geografiche precedentemente affidate all’organismo Check Fruit, a seguito dell’acquisizione del ramo d'azienda dedicato alle attività di certificazione regolamentata e volontaria di Check Fruit. Con il nuovo decreto ministeriale, entrato in vigore il 1° luglio, Csqa viene...
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EFA News - European Food Agency
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