Certificazioni. Csqa fa man bassa

Il ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (Masaf) ha autorizzato Csqa a svolgere i controlli sulle Indicazioni Geografiche precedentemente affidate all’organismo Check Fruit, a seguito dell’acquisizione del ramo d'azienda dedicato alle attività di certificazione regolamentata e volontaria di Check Fruit. Con il nuovo decreto ministeriale, entrato in vigore il 1° luglio, Csqa viene...