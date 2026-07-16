Consorzio Roero: Alessandro Costa è il nuovo presidente

Si è svolta mercoledì 15 luglio l’assemblea per la nomina del nuovo presidente e dei membri del Consiglio del Consorzio di Tutela del Roero: sarà Alessandro Costa a guidare il Consorzio piemontese fino alla primavera del 2029. Quarta generazione della cantina Nino Costa di Montà, storica realtà vitivinicola nel cuore del Roero, dopo la laurea in Viticoltura ed Enologia all'Università degli Studi di...