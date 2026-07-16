Abruzzo. Benessere animale: 2,5 mln euro per imprese zootecniche

“Con questo intervento continuiamo a sostenere concretamente le aziende zootecniche abruzzesi, accompagnandole in un percorso di crescita che mette insieme competitività, innovazione, benessere animale e biosicurezza. Investire nella qualità degli allevamenti significa migliorare le condizioni di vita degli animali, valorizzare le produzioni regionali e rilanciare un comparto strategico per l'economia agricola dell'Abruzzo. L'elevato numero di domande presentate dimostra quanto questa misura fosse attesa dal territorio e rappresenta un segnale di fiducia verso le politiche regionali a sostegno del settore”.

Lo dichiara il vicepresidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura Emanuele Imprudente, commentando l'approvazione della graduatoria relativa agli interventi per il benessere animale destinati alle imprese zootecniche e previsti dalla misura Srd02 del Csr Abruzzo (Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale) 2023-27.

Il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, infatti, ha approvato il finanziamento di 13 imprese zootecniche, che potranno realizzare nuovi spazi e servizi nell’ambito del ciclo produttivo aziendale attraverso l’introduzione di sistemi di gestione innovativi e di precisione per rendere gli allevamenti di bovini, ovini, caprini, suini ed equidi più sostenibili sotto il profilo ambientale ed etico.

Sono stati finanziati 2.531.122,12 euro di investimenti. Al bando hanno partecipato oltre 90 aziende. In questa prima fase sono risultati finanziabili i progetti che hanno ottenuto un punteggio compreso tra 100 e 80 punti. I contributi, che in alcuni casi coprono fino all'80% dell'investimento, sono stati assegnati alle imprese che presentano particolari caratteristiche, tra cui la localizzazione in aree svantaggiate, la giovane età del richiedente, il possesso di certificazioni di qualità e la previsione di interventi diversificati finalizzati al miglioramento del benessere animale.

“Dietro questi numeri", prosegue Imprudente, "c'è una precisa strategia della Regione: sostenere gli imprenditori che investono nell'innovazione e in modelli di allevamento sempre più rispettosi degli animali e dell'ambiente, favorendo allo stesso tempo la modernizzazione delle aziende agricole e la loro capacità di affrontare le sfide del mercato”.

Più della metà delle imprese ammesse al finanziamento hanno richiesto anche l'accesso allo strumento finanziario regionale, che consente di ottenere un finanziamento a tasso agevolato per coprire la quota privata del cofinanziamento. Si tratta di una misura attivata dal Dipartimento Agricoltura per facilitare l'accesso al credito delle piccole realtà agricole regionali. Per queste domande si dovrà attendere il completamento dell'istruttoria da parte di Fira prima dell'adozione dei provvedimenti di concessione.

Per le imprese che non hanno richiesto l'accesso allo strumento finanziario, le concessioni saranno rese esecutive entro il 31 luglio 2026, a conferma dell'impegno dell'Amministrazione regionale a garantire tempi rapidi nell'attuazione delle misure e nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

“Proprio perché il bando ha registrato una partecipazione così ampia", conclude il vicepresidente Imprudente, "stiamo lavorando per individuare ulteriori risorse che consentano di finanziare altre domande utilmente collocate in graduatoria. L'obiettivo è dare risposte concrete a un comparto in sofferenza ma che continua a investire e che rappresenta una delle eccellenze dell'agricoltura abruzzese”.