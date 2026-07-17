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CLARA MOSCHINI

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Uber si prende Delivery Hero per 13 miliardi

Accordo di "aggregazione aziendale" concluso tramite il veicolo SSW partners

Fa molto caldo dalle parti del food delivery. Uber Technologies ha stipulato ieri un accordo di aggregazione aziendale con Delivery Hero, estendendo la più grande piattaforma al mondo di mobilità e delivery a un totale di 99 paesi, con un GMV (Gross Merchandise Value, ossia il volume lordo delle merce, indicatore e-commerce che misura il valore monetario totale delle merci vendute su una piattaforma i...

Fc - 61825

EFA News - European Food Agency
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