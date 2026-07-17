La spagnola Areas debutta nel Regno Unito

Areas, protagonista spagnolo nel travel retail, ossia la ristorazione e il retail per il settore dei viaggi (noto in Italia principalmente attraverso la controllata MyChef Ristorazione Commerciale S.p.a), ha siglato un accordo per l'acquisizione della divisione concessioni ("TRGC") di The Restaurant Group Ltd nel Regno Unito. L'operazione rappresenta una "tappa fondamentale" nella strategia di crescita internazionale di Areas e segna l'ingresso dell'azienda nel Regno Unito, il secondo mercato europeo per dimensioni nel settore del travel retail e della ristorazione di viaggio, nonché una delle principali destinazioni turistiche al mondo.

Questa mossa, sottolinea il comunicato ufficiale della società iberica, "rafforza la leadership di Areas in tutti i mercati in cui opera", incrementando la propria dimensione operativa, aggiungendo una nuova Business Unit e acquisendo una presenza geografica altamente strategica.

TRGC, spiega la nota, è uno dei principali operatori britannici nel settore della ristorazione di viaggio, con una presenza significativa nei maggiori aeroporti del Paese e un portafoglio diversificato che comprende sia marchi riconosciuti a livello internazionale sia brand proprietari. La sua offerta include format molto noti come Wagamama e Giraffe, affiancati da concept interni di successo quali The Curator (LHR), Sonoma (LGW) e Smithfield (LLA).

L'acquisizione di TRGC apporterà ad Áreas 240 milioni di euro di ricavi annui: ciò avvicina l'azienda all'obiettivo di raggiungere la soglia dei 3 miliardi di euro di fatturato. L'anno scorso, la società ha generato ricavi per 2,264 miliardi di euro con un ebitda di 250 milioni di euro e aveva previsto vendite pari a 2,7 miliardi di euro entro il 2026. Con il nuovo desl Areas consolida la propria dimensione globale e una presenza internazionale equilibrata. Al termine dell'acquisizione, Areas gestirà circa 2.200 punti vendita con oltre 26.000 dipendenti in 12 Paesi.

Nell'ambito dell'acquisizione, Areas, società guidata dal ceo Oscar Vela e controllata dal fondo Pai Partners, assumerà la gestione di 38 punti di ristorazione distribuiti in 10 aeroporti britannici, avvalendosi di un team di circa 2.200 collaboratori: l''integrazione di TRGC istituisce il Regno Unito come Business Unit dedicata all'interno di Areas, collocandolo tra le cinque principali aree operative del Gruppo a livello mondiale.

L'acquisizione rappresenta un passo significativo nella strategia di crescita internazionale di Areas, rafforzandone la presenza in uno dei mercati della ristorazione di viaggio più dinamici e strategicamente rilevanti al mondo. Combinando la comprovata competenza operativa e le solide partnership aeroportuali di TRGC con la dimensione globale e le capacità di Areas, il Gruppo è nella posizione ideale per accelerare la crescita, migliorare l'esperienza del cliente ed espandere ulteriormente la propria leadership nel settore dei viaggi nel Regno Unito.

"Questa acquisizione rappresenta un passo avanti fondamentale nella strategia di crescita europea di Areas - spiega Óscar Vela, Global ceo di Areas - Entrando nel mercato del Regno Unito attraverso una piattaforma leader, caratterizzata da una forte presenza nei principali aeroporti del Paese e da un portafoglio di marchi di eccellenza, consolidiamo ulteriormente la nostra leadership nel settore della ristorazione di viaggio. Siamo inoltre lieti di accogliere in Areas i team di TRGC, che condividono il nostro impegno per l'eccellenza operativa e per offrire la migliore esperienza ai viaggiatori di tutto il mondo".