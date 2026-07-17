Piemonte: sostegno ad aziende agricole minacciate da lupi

Sono 94 le aziende agricole piemontesi che potranno acquistare dispositivi di prevenzione e dissuasione per gli attacchi da lupo e altri grandi carnivori grazie al sostegno della Regione Piemonte ammontante a 740.000 euro.Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni: "L’emergenza lupo è anche in Piemonte un tema non più rimandabile, sia per i danni economici che infligge al nostro patrimo...