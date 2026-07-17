Veneto. Siccità: assegnazione supplementare di carburante agricolo agevolato

“Di fronte agli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici è fondamentale mettere gli agricoltori nelle condizioni di intervenire rapidamente per salvaguardare le produzioni. Per questo accolgo con grande soddisfazione il decreto con cui Avepa ha autorizzato la presentazione delle domande per l'assegnazione supplementare di carburante agricolo agevolato destinato agli interventi di irrigazione di soccorso”. Lo dichiara l’assessore regionale all’agricoltura Dario Bond, commentando il decreto firmato dal Commissario straordinario di Avepa Fabrizio Stella.

“Il provvedimento risponde alle difficoltà che stanno vivendo molte aziende agricole delle aree di pianura del Veneto, interessate da un prolungato periodo caratterizzato da temperature superiori alla media e da precipitazioni insufficienti", dichiara Bond. "Le analisi meteorologiche di Arpav hanno infatti evidenziato, tra la fine di maggio e la prima metà di luglio, una situazione di marcato stress idrico, con precipitazioni inferiori del 34% rispetto ai valori climatici nelle principali aree di pianura irrigua e un’anomalia termica media di +3,1 °C nel mese di giugno, condizioni che hanno reso necessari interventi irrigui straordinari per garantire la tenuta delle colture”.

Il decreto autorizza l’assegnazione supplementare di carburante agricolo agevolato per tutte le colture erbacee e arboree per le quali è prevista l’irrigazione di soccorso, limitatamente ai territori di pianura del Veneto. L’assegnazione potrà arrivare fino al 100% del quantitativo previsto dalle tabelle ettaro-coltura regionali, al netto delle riduzioni stabilite dalla normativa vigente, e le domande potranno essere presentate fino al 15 dicembre 2026 attraverso i Centri di Assistenza Agricola (Caa) e gli Sportelli Unici Agricoli (Sua) di Avepa.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Commissario straordinario Fabrizio Stella e a tutta la struttura di Avepa per la rapidità e l'efficienza dimostrate", aggiunge Bond. "In pochi giorni sono state raccolte le richieste provenienti dalle organizzazioni professionali agricole, valutati i dati tecnici di Arpav e predisposto un provvedimento che consentirà alle imprese di affrontare una fase particolarmente delicata della stagione irrigua. Questa è la dimostrazione di come una pubblica amministrazione efficiente possa fare la differenza per il nostro sistema produttivo”.

“La Regione del Veneto è al fianco del mondo agricolo con strumenti concreti e tempestivi. In una fase in cui la gestione della risorsa idrica è una delle principali sfide per il settore primario, è indispensabile garantire agli imprenditori agricoli tutti gli strumenti necessari per proteggere le colture e assicurare la qualità delle produzioni che rappresentano un'eccellenza del nostro territorio”, conclude Bond.