Conad Nord Ovest può entrare nel drugstore

Conad Nord Ovest entra nel mercato del drugstore. Lo fa dopo che l'Agcm, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha dato l'autorizzazione (senza prescrizioni) all’acquisizione di General S.r.l. e delle società collegate, titolari della catena di negozi PiùMe, realtà attiva nel segmento home care e personal care.L’ok dell'Agcm consente di perfezionare l’operazione annunciata lo scorso di...