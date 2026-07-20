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Conad Nord Ovest può entrare nel drugstore
Autorizzazione senza prescrizioni dall'Autorità per la concorrenza all'acquisizione di PiùMe
Conad Nord Ovest entra nel mercato del drugstore. Lo fa dopo che l'Agcm, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha dato l'autorizzazione (senza prescrizioni) all’acquisizione di General S.r.l. e delle società collegate, titolari della catena di negozi PiùMe, realtà attiva nel segmento home care e personal care.L’ok dell'Agcm consente di perfezionare l’operazione annunciata lo scorso di...
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EFA News - European Food Agency
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