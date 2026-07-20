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Giro di vite del governo inglese sugli energy drink
Vietata la vendita si minori di 16 anni a partire da aprile 2027
Mentre in Italia Assobibe, l'associazione che rappresenta i produttori di bevande analcoliche, brinda al nuovo accordo col ministero della Salute per favorire una maggiore conoscenza del prodotto (leggi notizia EFA News) in Gran Bretagna il governo stringe la cinghia sul settore e conferma il divieto di vendita di energy drink ai minori di 16 anni, a partire dall'aprile 2027 e previa approvazione...
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EFA News - European Food Agency
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