Augusto Renella si congeda da Naturitalia

Di comune accordo, si conclude un percorso avviato fin dalla fondazione della società.

Naturitalia e Augusto Renella (Export coordinator e Marketing R&D manager) comunicano la decisione, assunta di comune accordo, di concludere il rapporto di collaborazione professionale. La scelta arriva al termine di un percorso avviato fin dalla fondazione della società – attiva nella valorizzazione dell’ortofrutta italiana grazie a 38 centrali di lavorazione e 5 piattaforme logistiche che gestiscono prodotti ortofrutticoli coltivati su oltre 10.000 ettari -, durante il quale Renella ha fatto parte del team manageriale di Naturitalia contribuendo al marketing e allo sviluppo commerciale dell’azienda, in particolare sui mercati internazionali.

La conclusione della collaborazione giunge dopo il completamento di un importante ciclo aziendale che ha visto, tra le attività più recenti, il rafforzamento del progetto di espansione commerciale internazionale e la revisione della strategia di marketing aziendale, accompagnata anche dal percorso di rinnovamento dell’immagine presentato lo scorso anno.

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Naturitalia, al Consiglio di Amministrazione, ai soci e a tutti i colleghi con cui ho condiviso questo lungo percorso", dichiara Augusto Renella. "Sono soddisfatto dei traguardi commerciali e di sviluppo raggiunti insieme, frutto di un lavoro di squadra e di una visione condivisa. Lascio questa realtà con l’augurio che le basi costruite in questi anni potranno accompagnare il Gruppo verso ulteriori sviluppi”.

“A nome dell’azienda desidero ringraziare Augusto Renella per il lavoro svolto e per il contributo portato in questi anni", afferma Gabriele Ferri, direttore generale di Naturitalia. "Naturitalia guarda alle prossime sfide facendo leva su una struttura organizzativa solida, su obiettivi di crescita ben definiti e su nuove progettualità commerciali, pensate per rispondere all'evoluzione dei mercati. Continueremo a investire nell'innovazione e nella valorizzazione delle produzioni, con l'obiettivo di rafforzare il valore creato insieme ai soci, ai produttori, ai collaboratori e ai partner commerciali".