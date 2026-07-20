Nasce Del Monte Corporation

"L'uomo Del Monte ha detto sì": la storica pubblicità del marchio globale dell'ortofrutta oggi sarebbe contento della nuova riorganizzazione mondiale per cui la Fresh Del Monte Produce Inc. ha assunto ufficialmente la denominazione Del Monte Corporation dopo l’acquisto di alcune attività selezionate di Del Monte Foods Corporation II Inc. e delle sue affiliate.

Per la prima volta in quasi quarant’anni, il marchio Del Monte, che opera nei settori dei prodotti ortofrutticoli freschi, della frutta e delle verdure fresche tagliate, degli alimenti refrigerati e delle categorie di prodotti a lunga conservazione, è stato riunito sotto un’unica organizzazione globale.

Mohammad Abu-Ghazaleh, chairman e chief executive officer di Del Monte Corporation, ha dichiarato che “Per oltre 135 anni il marchio Del Monte ha conquistato la fiducia dei consumatori in tutto il mondo grazie alla qualità dei suoi prodotti freschi e conservati. Oggi, come Del Monte Corporation, continuiamo a costruire su questa solida eredità guardando al futuro. L’unificazione globale del marchio ci offre opportunità significative per innovare, ampliare la nostra presenza e raggiungere i consumatori in modi nuovi. Siamo convinti che il potenziale di crescita del brand Del Monte sia ancora enorme e siamo entusiasti delle opportunità che ci attendono.”

Del Monte Italy, la filiale italiana della multinazionale, è specializzata nella commercializzazione di frutta fresca pronta al consumo e di frutta tropicale, con un presenza consolidata per banane e ananas. L’offerta del brand include anche una gamma di prodotti confezionati, che spazia dai succhi di frutta alla verdura in scatola, fino alle passate e polpe di pomodoro.