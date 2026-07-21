Arancia Rossa di Sicilia Igp: una stagione "resiliente"

L’ultima annata di raccolto dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp, la 2025/2026, si chiude come una delle più complesse e, allo stesso tempo, più significative degli ultimi anni per la filiera. Dopo i danni provocati dal ciclone Harry, che ha colpito duramente gli agrumeti dell’areale Igp con venti eccezionali e condizioni meteorologiche senza precedenti, il sistema consortile ha saputo reagire con det...