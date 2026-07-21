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Arancia Rossa di Sicilia Igp: una stagione "resiliente"
Campagna 2025/26 si chiude con oltre 24 mln kg in commercio nonostante il ciclone Harry
L’ultima annata di raccolto dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp, la 2025/2026, si chiude come una delle più complesse e, allo stesso tempo, più significative degli ultimi anni per la filiera. Dopo i danni provocati dal ciclone Harry, che ha colpito duramente gli agrumeti dell’areale Igp con venti eccezionali e condizioni meteorologiche senza precedenti, il sistema consortile ha saputo reagire con det...
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EFA News - European Food Agency
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