Cereali: commercio estero stimato in calo su tutta la linea

Sulla base dei dati provvisori Istat (leggi notizia EFA News) le importazioni in Italia nel settore dei cereali, semi oleosi e farine proteiche nei primi quattro mesi del 2026 sono leggermente diminuite nelle quantità di 67.500 tonnellate (-0,8%) e più marcatamente nei valori di 260,4 milioni di euro (-8,4%), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Risultano ridursi le quantità arrivate dall...