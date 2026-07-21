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Ristorazione scolastica, a Roma la gara più "ricca" d'Italia
Applicate per la prima volta le Linee guida per la revisione dei prezzi del ministero delle Infrastrutture
Legacoop Produzione e Servizi esprime "soddisfazione e apprezzamento" per la nuova gara del Comune di Roma per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, pubblicata nei giorni scorsi sulla piattaforma capitolina degli appalti e presentata oggi in Campidoglio alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, dell’assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli, dell’assessora all’A...
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EFA News - European Food Agency
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