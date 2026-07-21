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Masaf: vertice Italia-Uzbekistan su cooperazione e innovazione
Durante il bilaterale evidenziato il ruolo del Crea nelle relazioni con il Paese asiatico
Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha incontrato oggi a Roma il ministro dell'Agricoltura della Repubblica dell'Uzbekistan Ibrokhim Abdurakhmonov, nell’ambito del percorso di rafforzamento della cooperazione bilaterale tra Italia e Uzbekistan nel settore agricolo. L’incontro si inserisce nel solco della collaborazione consolidata nei mesi...
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EFA News - European Food Agency
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