Masaf: vertice Italia-Uzbekistan su cooperazione e innovazione

Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha incontrato oggi a Roma il ministro dell'Agricoltura della Repubblica dell'Uzbekistan Ibrokhim Abdurakhmonov, nell’ambito del percorso di rafforzamento della cooperazione bilaterale tra Italia e Uzbekistan nel settore agricolo. L’incontro si inserisce nel solco della collaborazione consolidata nei mesi...