Coppa di Parma cresce nel preaffettato

Doppio appuntamento in Romagna per la Coppa di Parma e il Salame Felino, che parteciperanno alle tappe di Cervia (24 luglio) e Cesenatico (7 agosto) di Tramonto DiVino, il roadshow del gusto dell'Emilia-Romagna che sposa i vini regionali con le Dop e Igp più pregiate. Lo hanno annunciato i due rispettivi Consorzi di Tutela, confermando per il quarto anno consecutivo la presenza: due serate che nella scorsa edizione avevano richiamato oltre 1.200 presenze complessive.

I due Consorzi intanto continuano a registrare numeri importanti per quanto riguarda il preaffettato. A volare è soprattutto la Coppa di Parma: secondo gli ultimi dati comunicati a maggio, nei primi cinque mesi del 2026 le vaschette hanno toccato quota 225mila chilogrammi, in crescita del 26% sull'anno precedente, con oltre 46mila chilogrammi in più. Un ritmo più che raddoppiato rispetto a dodici mesi fa, quando nello stesso periodo la crescita si era fermata al +10,4%: segno di un trend ormai strutturale, se si considera che il preaffettato è arrivato a incidere per un terzo sul fatturato complessivo dell'Igp (era il 25% nel 2021).

Tiene invece i valori dell'anno record il Salame Felino: dopo un 2025 chiuso ai massimi, la carne fresca destinata alla filiera resta stabile sopra i 2 milioni di chilogrammi nei primi cinque mesi (-0,5%), con il picco del mese di marzo in cui il prodotto certificato ha segnato un +28% sul 2025, pari a quasi 74mila chilogrammi in più.

"Torniamo a Tramonto DiVino con due tappe storiche e un afflusso di pubblico importante, in un contesto ideale per far conoscere e degustare le nostre due Igp", dichiara Fabrizio Aschieri, presidente del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma Igp e vicepresidente del Salame Felino Igp. "La promozione, soprattutto all'interno di un turismo enogastronomico in costante crescita, resta una leva fondamentale: lo confermano i dati, con la Coppa di Parma che corre sul preaffettato a ritmi mai visti e il Salame Felino che consolida i volumi record dello scorso anno. Presidiare eventi come questo, dove i nostri salumi incontrano vini, gin e cocktail nel momento dell'aperitivo, significa continuare a costruire questa crescita".