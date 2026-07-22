It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Il business degli snack sempre più... salato

La tedesca Intersnack acquista l'americana Utz per 2,9 miliardi di dollari

Nasce a metà strada tra Europa e Stati Uniti uno dei colossi degli snack mondiali. Utz, importante produttore statunitense di snack salati a marchio proprio, e Intersnack Group, multinazionale tedesca leader nella produzione di snack salati, hanno infatti annunciato la stipula di un accordo definitivo in base al quale Intersnack Group acquisirà tutte le azioni ordinarie di Classe A in circolazione d...

Fc - 61953

EFA News - European Food Agency
Similar