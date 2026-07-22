Il business degli snack sempre più... salato

Nasce a metà strada tra Europa e Stati Uniti uno dei colossi degli snack mondiali. Utz, importante produttore statunitense di snack salati a marchio proprio, e Intersnack Group, multinazionale tedesca leader nella produzione di snack salati, hanno infatti annunciato la stipula di un accordo definitivo in base al quale Intersnack Group acquisirà tutte le azioni ordinarie di Classe A in circolazione d...