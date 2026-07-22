Dal Cin fa shopping in Spagna

Dal Cin, società specializzata nella ricerca applicata e nella produzione di tutta la gamma delle specialità enologiche (additivi e coadiuvanti per la produzione vinicola), consolida la propria presenza in Spagna con l'acquisizione di Fusión Vínica, società spagnola con sede a Haro nella Rioja, già distributore dei prodotti Dal Cin da diversi anni e presente ad oggi soprattutto nelle zone di La Ri...