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Hamburger: su Deliveroo arriva Meat Chew in esclusiva
L’accordo include, oltre ai tre punti vendita fisici di Milano, anche lo store di Como
Deliveroo e Meat Crew, catena di fast food che propone a Milano e Como hamburger ispirati alla tradizione americana, hanno siglato un accordo di partnership in esclusiva. A partire da luglio 2026, Deliveroo è l’unica piattaforma di food delivery dove è possibile ordinare le specialità di Meat Crew.Il progetto Meat Crew è nato da un’idea di Massimo Novati, in arte MochoHF, youtuber, food creator e da se...
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EFA News - European Food Agency
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