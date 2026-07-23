Hamburger: su Deliveroo arriva Meat Chew in esclusiva

Deliveroo e Meat Crew, catena di fast food che propone a Milano e Como hamburger ispirati alla tradizione americana, hanno siglato un accordo di partnership in esclusiva. A partire da luglio 2026, Deliveroo è l’unica piattaforma di food delivery dove è possibile ordinare le specialità di Meat Crew.Il progetto Meat Crew è nato da un’idea di Massimo Novati, in arte MochoHF, youtuber, food creator e da se...