Ciliegia Vignola Igp: stagione con numeri in crescita

Un bilancio del tutto soddisfacente: si può sintetizzare così la campagna 2026 della Ciliegia di Vignola Igp, che, dal 10 di maggio fino a inizio luglio ha portato la sua qualità nei reparti ortofrutta e sulle tavole dei consumatori. Dal punto di vista produttivo, il Consorzio ha registrato un’ottima campagna, con una produzione superiore del 25% rispetto all’annata precedente. Date le alte temper...