Va a Fondo italiano d’investimento la gestione del Fondo imprese

Fondo Italiano d’Investimento (FII) si é aggiudicato la gestione del Fondo Imprese, il veicolo del Fondo Nazionale del Made in Italy avviato dal ministero dell’Economia e delle finanze di concerto con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicato agli investimenti nelle imprese operanti nelle filiere strategiche dell’economia italiana. L’incarico conferma il ruolo di Fondo Italiano quale pa...