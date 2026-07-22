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Saclà: sede storica astigiana diventa polo urbano
Previsti ampia area verde, centro commerciale, centro fitness e un centro di ricerca legato
La sede storica di Saclà sarà messa completamente a nuovo. La riqualificazione dell'area della città di Asti dove la sede produttiva è stata inaugurata nel 1939 è stata denominata "The Key" ed è stata affidata a Koa Advisory, società specializzata in rigenerazione urbana. L'area, infatti, sarà sottoposta a demolizioni e ricostruzioni all'insegna di maggiori spazi verdi al fine di generare valore economi...
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EFA News - European Food Agency
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