Saclà: sede storica astigiana diventa polo urbano

La sede storica di Saclà sarà messa completamente a nuovo. La riqualificazione dell'area della città di Asti dove la sede produttiva è stata inaugurata nel 1939 è stata denominata "The Key" ed è stata affidata a Koa Advisory, società specializzata in rigenerazione urbana. L'area, infatti, sarà sottoposta a demolizioni e ricostruzioni all'insegna di maggiori spazi verdi al fine di generare valore economi...