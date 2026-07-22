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Jd.com, la Commissione Ue sente odore di aiuti di Stato
Addebiti nell'ambito dell'indagine avviata sul deal da 4 miliardi con Ceconomy
La Commissione europea ha inviato alla cinese JD.com comunicazione degli addebiti nell'ambito dell'indagine "approfondita" avviata a maggio 2026 e tuttora in corso da parte dell'Ue sui sussidi esteri in relazione alla proposta di acquisizione della tedesca Ceconomy (leggi notizia EFA News). Si tratta di un passo formale ai sensi del Regolamento sui sussidi esteri (RSE): in quest'ottica, la Commissione i...
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EFA News - European Food Agency
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