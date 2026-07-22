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Philadelphia lancia formaggio spalmabile senza lattosio
Da agosto negli Stati Uniti il nuovo prodotto più digeribile
Philadelphia, il noto marchio di proprietà di Kraft Heinz, lancia negli Stati Uniti Philadelphia lactose free, il formaggio spalmabile senza lattosio, variante pensata per i consumatori che hanno difficoltà a digerire il lattosio. Realizzato con latte e panna freschi, il prodotto sarà disponibile negli Usa da agosto: utilizza l'enzima lattasi per scindere il lattosio e renderlo più digeribile. Non...
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EFA News - European Food Agency
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