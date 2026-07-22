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CLARA MOSCHINI

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Philadelphia lancia formaggio spalmabile senza lattosio

Da agosto negli Stati Uniti il nuovo prodotto più digeribile

Philadelphia, il noto marchio di proprietà di Kraft Heinz, lancia negli Stati Uniti Philadelphia lactose free, il formaggio spalmabile senza lattosio, variante pensata per i consumatori che hanno difficoltà a digerire il lattosio. Realizzato con latte e panna freschi, il prodotto sarà disponibile negli Usa da agosto: utilizza l'enzima lattasi per scindere il lattosio e renderlo più digeribile. Non...

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EFA News - European Food Agency
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