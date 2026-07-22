Philadelphia lancia formaggio spalmabile senza lattosio

Philadelphia, il noto marchio di proprietà di Kraft Heinz, lancia negli Stati Uniti Philadelphia lactose free, il formaggio spalmabile senza lattosio, variante pensata per i consumatori che hanno difficoltà a digerire il lattosio. Realizzato con latte e panna freschi, il prodotto sarà disponibile negli Usa da agosto: utilizza l'enzima lattasi per scindere il lattosio e renderlo più digeribile. Non...