It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Cdp, 50 milioni per la filiera agroalimentare in Africa

Il finanziamento sosterrà ETC Group per rafforzare la catena di approvvigionamento

Sostenere lo sviluppo della filiera agroalimentare nel continente africano e favorire l’inclusione sociale e la crescita economica nei Paesi prioritari del Piano Mattei. Sono questi gli obiettivi del finanziamento da 50 milioni di euro messo a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) nel quadro del Piano Mattei, in pool con altre Istituzioni finanziarie internazionali, a favore di ETC Group, h...

Fc - 61985

EFA News - European Food Agency
Similar