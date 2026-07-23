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Cdp, 50 milioni per la filiera agroalimentare in Africa
Il finanziamento sosterrà ETC Group per rafforzare la catena di approvvigionamento
Sostenere lo sviluppo della filiera agroalimentare nel continente africano e favorire l’inclusione sociale e la crescita economica nei Paesi prioritari del Piano Mattei. Sono questi gli obiettivi del finanziamento da 50 milioni di euro messo a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) nel quadro del Piano Mattei, in pool con altre Istituzioni finanziarie internazionali, a favore di ETC Group, h...
Fc - 61985
EFA News - European Food Agency
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