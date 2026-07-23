Piano Mattei, 500 milioni di euro in arrivo

Il Piano Mattei entra nella sua fase più matura. Lo ha detto Fabrizio Saggio, coordinatore della Struttura di missione per l'attuazione del Piano, nel corso dell'audizione davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Senato e Camera sulla Terza Relazione annuale al Parlamento. "Siamo nel terzo anno di operatività del Piano - sottolinea Saggio - È l'anno che definirei della maturità: risultati mis...