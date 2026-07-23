Bpm sostiene l'espansione delle conserve Cirillo

Cirillo Group S.p.A., realtà pugliese sita nel Tavoliere delle Puglie e attiva nella produzione e distribuzione internazionale di conserve alimentari, ha sottoscritto un finanziamento da 9,3 milioni di euro erogato da Banco BPM. L'operazione è finalizzata a sostenere il piano di espansione internazionale del Gruppo, che negli ultimi anni ha rafforzato in modo costante la propria presenza sui mercati esteri e sta lavorando per ampliare lo sviluppo commerciale e logistico anche in nuovi Paesi.

Fondata nel 2010 da Antonio Cirillo, sulle orme della precedente esperienza del padre avviata negli anni ’60, l'azienda rappresenta oggi un punto di riferimento per la lavorazione di conserve e specialità tipiche pugliesi: dalle olive ai sottoli, dai sughi ad altri prodotti della tradizione pugliese. Questo, grazie a una filiera corta che garantisce qualità certificata e riconoscimenti internazionali.

Con i marchi "Bella Contadina", "Annabella", "Vivitalia", "Bontà di Puglia", "Bella Giulietta" e "Lady Chef", il gruppo è ambasciatore del Made in Italy nel mondo: esporta in oltre 60 Paesi e genera circa il 70% del proprio fatturato sui mercati esteri, in particolare in Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita ed Europa. Un percorso di internazionalizzazione che, in continua espansione dalla fondazione a oggi, trova in questa nuova operazione un ulteriore tassello di sviluppo.

L'azienda ha sede a Roma e impianti produttivi a San Giovanni Rotondo e Orta Nova, entrambi in provincia di Foggia. Quest'ultimo, inaugurato nel 2018 e successivamente ampliato nel 2020, si estende su oltre 250.000 metri quadri e rappresenta uno dei poli produttivi più innovativi del settore.

Banco BPM ha affiancato Cirillo Group nella strutturazione dell'operazione, mettendo a disposizione le proprie competenze specialistiche dedicate al supporto delle imprese nei processi di internazionalizzazione ed export.

“Questa operazione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita internazionale della nostra azienda - spiega Antonio Cirillo, fondatore e Amministratore di Cirillo Group - Grazie al supporto di Banco BPM potremo consolidare la nostra presenza nei mercati esteri e cogliere nuove opportunità di sviluppo, proseguendo un percorso di espansione che ci accompagna fin dalla nascita del Gruppo, nel 2010. È un investimento che rafforza il nostro legame con il territorio pugliese e che ci consente di continuare a portare la qualità del Made in Italy nel mondo”.

Aggiunge Luca Mazzini, responsabile Direzione Territoriale Centro Sud di Banco BPM: “confermiamo ancora una volta la volontà concreta nel sostenere lo sviluppo e la crescita delle aziende Italiane. In questo specifico caso per noi è un orgoglio aver potuto mettere a disposizione le nostre competenze e le nostre risorse a favore di una realtà che esporta nel mondo la tradizione agroalimentare italiana”.