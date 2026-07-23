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Nestlé/2. Crescita interna +1,8% nel 2° trim
In ascesa i mercati emergenti, ad eccezione della Cina. Bene Usa ed Europa
“La nostra strategia di crescita basata sulla crescita interna reale (Rig) sta dando i suoi frutti, con una crescita organica del 3,7% e una Rig dell'1,8% nel secondo trimestre, che ci permette di raggiungere i nostri obiettivi a medio termine". A dichiararlo è l'amministratore delegato di Nestlé Philipp Navratil, a commento del bilancio semestrale del gruppo."La crescita nei mercati emergenti ha...
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EFA News - European Food Agency
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