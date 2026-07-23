Nestlé/2. Crescita interna +1,8% nel 2° trim

“La nostra strategia di crescita basata sulla crescita interna reale (Rig) sta dando i suoi frutti, con una crescita organica del 3,7% e una Rig dell'1,8% nel secondo trimestre, che ci permette di raggiungere i nostri obiettivi a medio termine". A dichiararlo è l'amministratore delegato di Nestlé Philipp Navratil, a commento del bilancio semestrale del gruppo."La crescita nei mercati emergenti ha...