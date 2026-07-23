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Peranel mette fine alla telenovela Nestlé Waters
Il 50% a Platinum Equity: valorizzazione da 4,9 mld di euro per 30 marchi tra cui San Pellegrino e Acqua Panna
Si conclude dopo lunga attesa quello che era ormai diventato un "affaire", ossia la vendita di Nestlè Waters, la cassaforte delle acque minerali della multinazionale con marchi di prestigio come le italiane San Pellegrino e Acqua Panna. Ebbene, oggi Nestlé annuncia, insieme al fondo Platinum Equity, un piano per creare Peranel, una joint venture paritetica (50% e 50%) dedicata al business delle acque e...
Fc - 61998
EFA News - European Food Agency
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