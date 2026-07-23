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Le pesche Ondine vanno forte in Europa
Vendita +64% in avvio campagna
Le Ondine entrano nel vivo della campagna 2026 dopo un avvio positivo a livello europeo accompagnato da una strategia di valorizzazione sempre più strutturata, anche sul mercato italiano. Le nettarine piatte premium registrano infatti, nelle prime fasi della stagione, una crescita delle vendite del 64% su scala europea, con settimane in cui i volumi commercializzati hanno raddoppiato e, in alcuni...
lml - 61999
EFA News - European Food Agency
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