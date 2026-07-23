It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Le pesche Ondine vanno forte in Europa

Vendita +64% in avvio campagna

Le Ondine entrano nel vivo della campagna 2026 dopo un avvio positivo a livello europeo accompagnato da una strategia di valorizzazione sempre più strutturata, anche sul mercato italiano. Le nettarine piatte premium registrano infatti, nelle prime fasi della stagione, una crescita delle vendite del 64% su scala europea, con settimane in cui i volumi commercializzati hanno raddoppiato e, in alcuni...

lml - 61999

EFA News - European Food Agency
Similar