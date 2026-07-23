Turismo. Granite Integral scommette sulla crescita di Omio

Omio, piattaforma di prenotazione di viaggi multimodali, ha annunciato un investimento strategico di 10 milioni di dollari da parte di Granite-Integral per accelerare la propria espansione in Giappone e rafforzare la presenza nel Sud-est asiatico.L'investimento arriva mentre il Giappone e il Sud-est asiatico continuano ad attrarre un numero crescente di viaggiatori internazionali. Si prevede che l'Asia-Pacifico...