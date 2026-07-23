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Turismo. Granite Integral scommette sulla crescita di Omio
Dieci milioni di euro per la piattaforma di prenotazione viaggi
Omio, piattaforma di prenotazione di viaggi multimodali, ha annunciato un investimento strategico di 10 milioni di dollari da parte di Granite-Integral per accelerare la propria espansione in Giappone e rafforzare la presenza nel Sud-est asiatico.L'investimento arriva mentre il Giappone e il Sud-est asiatico continuano ad attrarre un numero crescente di viaggiatori internazionali. Si prevede che l'Asia-Pacifico...
Fc - 62004
EFA News - European Food Agency
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