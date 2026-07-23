Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Boccata d'ossigeno da 5,7 miliardi per le PMI made in Italy
Il finanziamento per la competitività è messo sul piatto con l'accordo tra CDP, Bei e Mcc
Il sistema bancario mette sul piatto 5,7 miliardi di euro a favore della competitività di oltre 26mila piccole e medie imprese italiane. L'iniziativa arriva dall’accordo siglato oggi a Roma da Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della BEI, Dario Scannapieco, amministratore delegato di CDP e Ferruccio Ferranti, amministratore delegato di MCC. Grazie al sostegno del Programma InvestEU, il FEI metterà 75 m...
Fc - 62005
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency