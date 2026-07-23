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Gorgonzola: produzione ed export stabili
Crescono a due cifre i mercati di Polonia, Austria, Paesi Bassi e Giappone
Al 31 maggio 2026 la produzione di Gorgonzola Dop è stata di 2.197.094 forme, sostanzialmente stabile rispetto al primo semestre dell’anno precedente (-0,28%). Interessante notare che la Lombardia si rivela un’area ad alta vocazione di Gorgonzola Dop piccante. Solo nel mese di maggio di quest’anno sono state prodotte, infatti, 10.638 forme con un aumento record del 19%.Si attestano su valori sostan...
lml - 62013
EFA News - European Food Agency
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