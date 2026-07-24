Aromi e fragranze: Investindustrial investe in P.A. Aromatics

Una controllata di Investindustrial Growth III SCSp ha siglato un accordo per investire in P.A. Aromatics, azienda attiva nello sviluppo e nella produzione di aromi per l’industria alimentare, dolciaria, delle bevande, farmaceutica, cosmetica e fragranze per il settore home & personal care. Fondata nel 1984 dalla famiglia Montagna e con sede a Carbonara al Ticino (Pavia), P.A. Aromatics è attiva nel...