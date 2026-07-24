Commodities. Olio di palma stabile tra scorte in crescita

Nel mese di luglio, le quotazioni dell’olio di palma sono rimaste sostanzialmente stabili sia a Bursa Malaysia sia sulla piazza di Rotterdam, riportano gli esperti di Areté - The Agri-Food Intelligence Company. In Malesia, la produzione di giugno è aumentata dell’8% rispetto a maggio, raggiungendo 1,64 milioni di tonnellate, mentre le scorte sono salite a 2,54 milioni di tonnellate, il 25% in più rispetto a giugno 2025. Il quadro risulta meno abbondante in Indonesia, dove a maggio gli stock erano inferiori del 22% rispetto alla media triennale; nello stesso periodo, le esportazioni sono diminuite del 32% su base annua, mentre i consumi interni sono cresciuti del 2%.

Dal lato della domanda, le importazioni cinesi di giugno sono calate del 46% rispetto al 2025, pur risultando in aumento del 16% nel complesso del primo semestre. Nell’Unione europea, a luglio gli acquisti cumulativi erano inferiori del 20% rispetto alla media delle ultime tre campagne e dell’1% su base annua. Le ultime previsioni indicano infine una probabilità del 97% che El Niño persista fino all’inizio della primavera 2027 e dell’81% che raggiunga un’intensità molto elevata tra ottobre e dicembre, con possibili effetti sulla produttività delle piantagioni e sulla produzione di olio di palma in Indonesia e Malesia, concludono da Areté.

Ente Risi ha pubblicato un aggiornamento del sondaggio sulle semine riso Italia per la campagna 2026/27, basato su 2.937 risposte che rappresentano il 79% della superficie 2025. La superficie totale risulterebbe di 233.500 ha, -0,5% rispetto al 2025 ed in leggero calo rispetto al sondaggio pubblicato a febbraio (-0,2%). In particolare: Lungo A + Medio: 116.100 ha, -11,8% vs 2025 (-2,1% rispetto al sondaggio di febbraio), di cui: Lungo A: 109.230 ha, -7,9% vs 2025. Medio: 6.870, -47.5% vs 2025. Lungo B: 39.850 ha, -13.9% vs 2025 (+4,6% rispetto al sondaggio di febbraio). Tondo: 77.550 ha, +36.5% vs 2025 (+0,3% rispetto al sondaggio di febbraio). La revisione va nella direzione delle anticipazioni Areté che, tuttavia, per il 2026 proiettano un calo delle aree, -1,6%, più marcato rispetto ad Ente Risi.