Commodities. Olio di palma stabile tra scorte in crescita
Riso in lieve calo nelle semine italiane. Si prospetta calo delle aree coltivate
Nel mese di luglio, le quotazioni dell’olio di palma sono rimaste sostanzialmente stabili sia a Bursa Malaysia sia sulla piazza di Rotterdam, riportano gli esperti di Areté - The Agri-Food Intelligence Company. In Malesia, la produzione di giugno è aumentata dell’8% rispetto a maggio, raggiungendo 1,64 milioni di tonnellate, mentre le scorte sono salite a 2,54 milioni di tonnellate, il 25% in più rispetto a giugno 2025. Il quadro risulta meno abbondante in Indonesia, dove a maggio gli stock erano inferiori del 22% rispetto alla media triennale; nello stesso periodo, le esportazioni sono diminuite del 32% su base annua, mentre i consumi interni sono cresciuti del 2%.
Dal lato della domanda, le importazioni cinesi di giugno sono calate del 46% rispetto al 2025, pur risultando in aumento del 16% nel complesso del primo semestre. Nell’Unione europea, a luglio gli acquisti cumulativi erano inferiori del 20% rispetto alla media delle ultime tre campagne e dell’1% su base annua. Le ultime previsioni indicano infine una probabilità del 97% che El Niño persista fino all’inizio della primavera 2027 e dell’81% che raggiunga un’intensità molto elevata tra ottobre e dicembre, con possibili effetti sulla produttività delle piantagioni e sulla produzione di olio di palma in Indonesia e Malesia, concludono da Areté.
Ente Risi ha pubblicato un aggiornamento del sondaggio sulle semine riso Italia per la campagna 2026/27, basato su 2.937 risposte che rappresentano il 79% della superficie 2025. La superficie totale risulterebbe di 233.500 ha, -0,5% rispetto al 2025 ed in leggero calo rispetto al sondaggio pubblicato a febbraio (-0,2%). In particolare: Lungo A + Medio: 116.100 ha, -11,8% vs 2025 (-2,1% rispetto al sondaggio di febbraio), di cui: Lungo A: 109.230 ha, -7,9% vs 2025. Medio: 6.870, -47.5% vs 2025. Lungo B: 39.850 ha, -13.9% vs 2025 (+4,6% rispetto al sondaggio di febbraio). Tondo: 77.550 ha, +36.5% vs 2025 (+0,3% rispetto al sondaggio di febbraio). La revisione va nella direzione delle anticipazioni Areté che, tuttavia, per il 2026 proiettano un calo delle aree, -1,6%, più marcato rispetto ad Ente Risi.
EFA News - European Food Agency