Consorzio Ragusano Dop entra in Afidop

Il Consorzio di Tutela del Ragusano Dop ha scelto di entrare in Afidop – Associazione Formaggi Italiani Dop e Igp, avviando il percorso che porterà una delle più prestigiose produzioni casearie siciliane a entrare nella compagine associativa. Una scelta che rafforza il sistema delle Dop casearie italiane e conferma la volontà di fare rete per valorizzare, tutelare e promuovere le eccellenze del patrimonio lattiero-caseario nazionale.

L'annuncio arriva in occasione della seconda edizione di We-Cheese – Il Ragusano Dop e i formaggi iblei, in programma dal 23 al 26 luglio a Ragusa Ibla, manifestazione dedicata alla valorizzazione della tradizione casearia del territorio e delle produzioni di qualità. Nell'ambito dell'evento, Afidop rinnova il proprio impegno a sostegno dei Consorzi di tutela, promuovendo il confronto tra le Dop, la condivisione di esperienze e una rappresentanza sempre più forte delle produzioni certificate.

In questo contesto, il presidente di Afidop Antonio Auricchio prenderà parte ai principali appuntamenti istituzionali della manifestazione. Il 23 luglio è intervenuto al talk dedicato al valore delle Dop casearie e alle prospettive del comparto, mentre il 24 luglio parteciperà agli incontri con le altre Dop siciliane e visiterà alcuni caseifici del territorio, a testimonianza dell'impegno di Afidop nel rafforzare il dialogo tra i Consorzi di tutela, favorire sinergie tra le filiere e rappresentare gli interessi comuni delle produzioni certificate, promuovendone la tutela e la valorizzazione in Italia e all'estero.



"Siamo particolarmente soddisfatti della scelta del Consorzio di Tutela del Ragusano Dop di entrare a far parte di Afidop", dichiara Antonio Auricchio, presidente di Afidop. "L'ingresso di una Dop simbolo della tradizione casearia siciliana rappresenta un importante valore aggiunto per la nostra associazione e rafforza ulteriormente la rappresentanza delle eccellenze casearie italiane. We-Cheese rappresenta il contesto ideale per condividere questa prospettiva comune e ribadire quanto sia fondamentale fare sistema per promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio delle nostre Dop. Eventi come questo dimostrano come la collaborazione tra Consorzi, istituzioni e territori sia la chiave per accrescere la conoscenza e il valore delle produzioni certificate presso i consumatori".



La partecipazione a We-Cheese conferma il ruolo di Afidop quale punto di riferimento per il sistema delle Dop casearie italiane e testimonia l'impegno dell'Associazione nel affiancare i Consorzi di tutela nella difesa, promozione e valorizzazione delle produzioni certificate, favorendo una filiera sempre più unita e capace di rafforzare il valore economico, culturale e identitario del Made in Italy.