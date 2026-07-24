Invitalia, un 2025 al galoppo

L’assemblea di Invitalia ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che chiude in utile per 9,16 milioni di euro. Il bilancio consolidato del Gruppo chiude con un utile di pertinenza pari a 12,3 milioni di euro. Nel corso del 2025 Invitalia ha proseguito con le azioni a sostegno del sistema produttivo, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno, sostenendo oltre 62.000 progetti di impresa.

Nell’anno, Invitalia ha contribuito inoltre ad attivare oltre 22,7 miliardi di euro di investimenti tra pubblici e privati. Nel proprio ruolo di partner delle pubbliche amministrazioni che gestiscono i programmi operativi comunitari e nazionali, Invitalia ha supportato l’attuazione dei principali programmi comunitari, rafforzando la capacità amministrativa della PA. Sono 67 complessivamente i programmi supportati.

Come centrale di committenza e stazione appaltante la società ha accelerato l’attuazione di interventi strategici per la coesione territoriale e la crescita economica e ne ha migliorato l’efficacia. Nell’esercizio in esame sono 303 le procedure di gara pubblicate per un valore di circa 3,3 miliardi di euro e 263 quelle complessivamente aggiudicate per un valore di circa 1 miliardo di euro.

La società ha coadiuvato il ministero delle Imprese e del Made in Italy nella gestione dei tavoli di crisi e per l’acquisizione di partecipazioni di aziende, utilizzando gli strumenti partecipativi (equity e debito). Sono 21 gli interventi realizzati con il Fondo Salvaguardia Imprese e con il Fondo Cresci al Sud per un valore di 78,9 milioni di euro.

Rilevante il contributo di Invitalia nell’attuazione dei programmi di investimento pubblici del PNRR, punto di riferimento e centro di competenze in materia di Program Management per l’accelerazione dei progetti di investimento di particolare complessità.