Banca Ifis supporta il Veneto con "Valore Venezia"

Banca Ifis rafforza la propria vicinanza alle imprese del Veneto. Lo fa tramite un nuovo strumento finanziario dedicato al supporto e alla crescita del tessuto produttivo locale: si chiama "Valore Venezia" ed é un programma di finanziamento dedicato a sostenere gli investimenti per lo sviluppo delle piccole e medie imprese del Veneto attive nei settori dell’economia della bellezza ossia automotive, co...