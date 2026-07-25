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Banca Ifis supporta il Veneto con "Valore Venezia"
Il nuovo strumento è dedicato alla crescita del tessuto produttivo locale
Banca Ifis rafforza la propria vicinanza alle imprese del Veneto. Lo fa tramite un nuovo strumento finanziario dedicato al supporto e alla crescita del tessuto produttivo locale: si chiama "Valore Venezia" ed é un programma di finanziamento dedicato a sostenere gli investimenti per lo sviluppo delle piccole e medie imprese del Veneto attive nei settori dell’economia della bellezza ossia automotive, co...
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EFA News - European Food Agency
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