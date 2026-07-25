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CLARA MOSCHINI

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Sace, accordo con Bank of Africa per nuovi investimenti

Siglato MoU per favorire il coinvolgimento delle filiere italiane

Sace, l’export credit agency italiana partecipata dal ministero dell’Economia e delle finanze, ha sottoscritto a Casablanca, in Marocco, un accordo di collaborazione con Bank of Africa, tra i principali gruppi bancari del continente africano. L'intesa è stata siglata da Mario Melillo, chief network officer di Sace, e da Khalid Nasr, direttore generale per il Marocco di Corporate & Investment Banking Bank...

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