Sace, accordo con Bank of Africa per nuovi investimenti

Sace, l’export credit agency italiana partecipata dal ministero dell’Economia e delle finanze, ha sottoscritto a Casablanca, in Marocco, un accordo di collaborazione con Bank of Africa, tra i principali gruppi bancari del continente africano. L'intesa è stata siglata da Mario Melillo, chief network officer di Sace, e da Khalid Nasr, direttore generale per il Marocco di Corporate & Investment Banking Bank...