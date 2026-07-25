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De' Longhi spegne 25 candeline in Borsa
Dalla quotazione ha garantito un ritorno sull'investimento 13 volte superiore al capitale iniziale
Il gruppo De' Longhi celebra oggi 25 anni di quotazione in Borsa Italiana, con un ritorno sull'investimento per i propri azionisti di oltre 13 volte superiore al capitale iniziale. Dal suo ingresso in Borsa il 24 luglio 2001, l'azienda si è affermata come leader mondiale sia nel settore dei piccoli elettrodomestici che in quello delle macchine per il caffé. Il gruppo si è trasformato da realtà euro...
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EFA News - European Food Agency
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