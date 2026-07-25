De' Longhi spegne 25 candeline in Borsa

Il gruppo De' Longhi celebra oggi 25 anni di quotazione in Borsa Italiana, con un ritorno sull'investimento per i propri azionisti di oltre 13 volte superiore al capitale iniziale. Dal suo ingresso in Borsa il 24 luglio 2001, l'azienda si è affermata come leader mondiale sia nel settore dei piccoli elettrodomestici che in quello delle macchine per il caffé. Il gruppo si è trasformato da realtà euro...