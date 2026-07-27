Culatello Zibello: preaffettato traina crescita nel I° semestre

Il preaffettato si conferma il motore della crescita del Culatello di Zibello Dop. Nei primi sei mesi del 2026 il Consorzio di Tutela ha immesso sul mercato 527.457 vaschette, con un incremento dell'8,2% rispetto alle 487.628 dello stesso periodo dell'anno scorso. In crescita anche il numero di culatelli destinati alla specifica lavorazione, saliti da 16.178 a 17.789 (+10%): una quota che rappresenta oggi il 41,7% dell'intera produzione della Dop, contro il 36,8% del primo semestre 2025. I culatelli totali avviati alla produzione nel semestre sono stati invece 42.661, in leggera flessione (-3%) rispetto ai primi sei mesi dell'anno scorso, che avevano però fatto registrare un balzo del +12,8%.

Numeri che confermano il consolidamento di un comparto in continua espansione. Nel 2025 il Consorzio aveva immesso sul mercato 1,06 milioni di vaschette destinando al preaffettato 34.392 culatelli, pari al 41,5% dell'intero volume, per un fatturato al comparto superiore ai 12 milioni di euro. Una crescita che assume ancora più valore se si guarda al decennio: nel 2015 la produzione destinata all'affettato era ferma al 4,6% del totale, con 71mila vaschette prodotte. Il Consorzio riunisce tutti e 20 i produttori della Dop, realizzata in soli sette comuni della Bassa Parmense.

"I dati del primo semestre confermano quanto auspicavamo: il preaffettato continua a crescere in modo strutturale e garantisce ai consorziati un mercato più stabile, capace di sostenere la produzione anche nelle fasi di assestamento", dichiara Romeo Gualerzi, presidente del Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello Dop. "È la conferma di una scelta strategica che negli ultimi dieci anni ha cambiato il volto della nostra Dop, allargando il pubblico del Culatello di Zibello senza mai rinunciare alla qualità. Un percorso che portiamo avanti anche attraverso appuntamenti come la recente presenza a Tramonto DiVino, dove abbiamo raccontato quel legame con il territorio che rende unico questo prodotto d'eccellenza".