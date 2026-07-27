Hospitality 2027 guarda al futuro dell'accoglienza

Riva del Garda si prepara a ospitare, dall'1 al 4 febbraio 2027, la 51ª edizione di Hospitality – Il Salone dell'Accoglienza. Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, la fiera rappresenta un importante punto di incontro in Italia per il mondo HoReCa, mettendo in contatto professionisti e aziende italiani e internazionali. Per quattro giornate il quartiere fieristico offrirà una panoramica completa su prodotti, servizi, tecnologie e soluzioni per l'ospitalità, affiancando all'offerta espositiva un ricco programma di formazione, networking e confronto sulle principali tendenze del mercato.

Hospitality rafforza così il proprio ruolo di piattaforma strategica per l'intera filiera dell'accoglienza, accompagnando gli operatori in un comparto in continua evoluzione. A consolidarne il posizionamento contribuiscono il rinnovo della qualifica di Manifestazione Internazionale e le numerose adesioni già registrate di aziende italiane ed estere che delineano alcune delle tendenze che caratterizzeranno la 51ª edizione. Tra i comparti più dinamici emerge Contract & Wellness, a conferma della crescente attenzione dell’HoReCa verso la progettazione degli ambienti, il wellness e la qualità dell’esperienza dell’ospite. Un orientamento che riflette un’evoluzione ormai consolidata a livello internazionale: secondo il Global Wellness Institute, la wellness economy ha superato i 6,8 trilioni di dollari nel 2024 e si prevede possa raggiungere i 9,8 trilioni entro il 2029. All’interno di questo scenario, il wellness tourism si conferma uno dei segmenti a maggiore crescita, con una spesa globale pari a 894 miliardi di dollari nel 2024.

La continua domanda di esperienze orientate al benessere sta trasformando il modo di progettare e vivere le strutture ricettive, chiamate sempre più a integrare spazi dedicati alla cura della persona, soluzioni di design funzionale e servizi personalizzati. Questo cambiamento sta portando il settore dell’accoglienza a superare il concetto tradizionale di ospitalità, puntando su ambienti capaci di generare valore, comfort e nuove esperienze di soggiorno.

Il turismo open air continuerà ad essere uno dei temi centrali della manifestazione, confermandosi un comparto sempre più dinamico dell’industria turistica italiana. Secondo l'ultima indagine congiunturale di Faita Federcamping, il 2026 si prospetta come un anno di ulteriore crescita, sulla scia di quella registrata negli ultimi anni, con le destinazioni lacustri del Nord Italia – dal Garda all'Iseo fino al Lago di Como – protagoniste di un incremento della domanda internazionale.

"L'interesse che stiamo registrando già in questa prima fase di avvicinamento all'edizione 2027 rappresenta un segnale molto significativo, e conferma la fiducia delle aziende in Hospitality e il ruolo strategico che la manifestazione riveste per l'intera filiera HoReCa", dichiara Alessandra Albarelli, direttore generale di Riva del Garda Fierecongressi. "In un mercato in continua trasformazione, il nostro obiettivo è offrire agli operatori non soltanto uno spazio di incontro e di business, ma anche occasioni concrete di confronto, aggiornamento e ispirazione, capaci di accompagnare l’evoluzione del settore. In questo scenario l'ospitalità open air rappresenta uno dei comparti più dinamici e innovativi del turismo contemporaneo".

A rafforzare ulteriormente l'attenzione della manifestazione verso questo segmento torna anche il Best Camping Village Awards, il contest ideato da Teamwork e Hospitality per premiare le strutture che si distinguono per qualità, capacità innovativa e attitudine a interpretare in modo efficace le nuove esigenze del turismo outdoor.

Dopo il successo della prima edizione, il premio - patrocinato da Faita Federcamping - cresce e si arricchisce portando a dieci il numero complessivo delle categorie. Ai riconoscimenti per Accoglienza e Servizio, Glamping Experience, Esperienza Relax & Wellness, Programma di Animazione, Ospitalità Accessibile, Offerta Sportiva & Outdoor, Programma di Sostenibilità e Servizi, Aree e Spazi Comuni, si aggiungono due nuove categorie: Identità Territoriale, riservata alle strutture che valorizzano il patrimonio locale attraverso esperienze autentiche, e Ospitalità Pet Friendly, dedicata alle realtà che hanno sviluppato servizi e soluzioni per accogliere gli ospiti in viaggio con i propri animali domestici. Le candidature sono gratuite e aperte a campeggi, villaggi turistici e glamping italiani e internazionali con sede in Italia fino al 30 ottobre 2026.