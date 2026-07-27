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Cirio Agricola: oltre 100 mln euro per due nuovi brand
Al via una linea di gelati e una di formaggi destinati ai menù della ristorazione
Andrea Benetton punta a nuove frontiere del food e lancia La Fagianeria. Il progetto, secondo quanto anticipato dal sito ilnordest.it, consiste in una linea di gelati e in una di formaggi. Quest'ultima prevede sette diverse etichette a seconda della stagionatura e sarà riservata ai menù della ristorazione. Entrambe le linee saranno prodotte esclusivamente con il latte della Cirio Agricola di Piana d...
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EFA News - European Food Agency
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