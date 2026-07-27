Cirio Agricola: oltre 100 mln euro per due nuovi brand

Andrea Benetton punta a nuove frontiere del food e lancia La Fagianeria. Il progetto, secondo quanto anticipato dal sito ilnordest.it, consiste in una linea di gelati e in una di formaggi. Quest'ultima prevede sette diverse etichette a seconda della stagionatura e sarà riservata ai menù della ristorazione. Entrambe le linee saranno prodotte esclusivamente con il latte della Cirio Agricola di Piana d...