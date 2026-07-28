Agricola azzurra e Bioaretusa valorizzano la lattuga

Dall’incontro tra la capacità organizzativa e commerciale di Agricola Azzurra e la competenza agronomica di BioAretusa Farm nasce un progetto dedicato allo sviluppo della filiera della lattuga iceberg siciliana. L’obiettivo é valorizzare il potenziale agricolo del territorio siracusano e offrire al mercato un prodotto caratterizzato da elevata qualità, continuità di fornitura e maggiore prossimità rispetto...