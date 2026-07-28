Accordo tra Federagenti e Osservatorio tutela del mare

Sul mare, di mare, ma anche con e per il mare. Questo il senso del Protocollo di intesa che Federagenti ha siglato con l’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM) con l’obiettivo di sviluppare iniziative comuni di divulgazione, ricerca, sensibilizzazione e collaborazione sui temi della tutela del mare, della Blue Economy e della Green Defence.

Il traguardo di questa collaborazione è quello di favorire una consapevolezza nuova sull’importanza del mare e una cultura non contrapposta fra le esigenze di tutela dell’ambiente marino e le attività commerciali e mercantili, nell’ottica della sostenibilità, dell’innovazione e della responsabilità condivisa.

L’accordo è stato firmato dal Presidente di ONTM, Roberto Minerdo, e dal Presidente di Federagenti, Paolo Pessina, che ha insistito sulla “necessità cogente di una governance del Sistema marittimo sempre più orientata verso la sostenibilità. Il tutto nella convinzione e nella consapevolezza che la tutela del mare non possa essere demandata esclusivamente alle istituzioni, ma richieda una collaborazione stabile e strutturata tra soggetti pubblici e privati, accomunati dalla volontà di proteggere una risorsa strategica per il futuro del nostro Paese”.

“La firma del Protocollo - spiega il presidente degli Agenti marittimi, categoria impegnata quotidianamente sulla linea del fronte del cluster mare - non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso comune fatto di dialogo, progettualità e risultati concreti”.

Per il presidente di ONTM, Roberto Minerdo “la firma di questo protocollo rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione della grande rete di partenariati istituzionali che ONTM sta sviluppando a livello nazionale. Sfide che riguardano e traguardano la conoscenza, la formazione, la ricerca e il dialogo permanente tra istituzioni, imprese e operatori, in quanto strumenti più efficaci per costruire un nuovo modello di sviluppo del mare”.